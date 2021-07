Advertising

MediasetTgcom24 : Pfizer e Moderna ampliano gli studi sul vaccino ai bimbi di 5-11 anni #Covid - MediasetTgcom24 : Vaccino, Moderna e Pfizer ampliano studi a bimbi tra 5 e 11 anni #covid - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE- vaccino Moderna approvato da EMA per la fascia 12-16 anni. La possibilità di riaprire le scuole in… - EmiSilver1 : RT @intuslegens: #EMA ordina a #Pfizer e #Moderna di indicare le miocarditi tra gli effetti avversi: il vaccino è una scelta, se ti nascond… - FilippoCalzi1 : RT @intuslegens: #EMA ordina a #Pfizer e #Moderna di indicare le miocarditi tra gli effetti avversi: il vaccino è una scelta, se ti nascond… -

Le aziende farmaceutichee Pfizer hanno deciso di ampliare gli studi sulanti - Covid ai bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni. Lo riporta il New York Times. Secondo il quotidiano statunitense, ...Stati Uniti.e Pfizer stanno ampliando gli studi sulCovid ai bambini di età compresa fra i cinque e gli undici anni. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali gli studi ...Le aziende farmaceutiche Moderna e Pfizer hanno deciso di ampliare gli studi sul vaccino anti-Covid ai bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni. Lo riporta il New York Times. Secondo il quot ...Il sorriso celato dalla mascherina è il sorriso di chi, al netto di una ventina di contestatori, alla Nuvola Lavazza ha visto centinaia di giovani prendere d’assalto il centro vaccinale per ricevere i ...