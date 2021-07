Tokyo 2020, lunedì 26 luglio: i risultati e gli italiani in gara. Garozzo, argento e lacrime (Di lunedì 26 luglio 2021) I risultati e gli italiani in gara di lunedì 26 luglio. Terza giornata ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, si parte prima dello scoccare della mezzanotte con la gara di triathlon maschile, la quale farà da battistrada a tantissime discipline con protagonista l’Italia: quest’oggi l’accento è posto su nuoto, scherma, tiro a volo, mountain bike, taekwondo, judo, softball, tennis e canottaggio. Da segnalare, infine, il debutto dello skateboard all’interno delle discipline olimpiche. Di seguito tutti i risultati di giornata. IL MEDAGLIERE ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Ie gliindi26. Terza giornata ufficiale delle Olimpiadi di, si parte prima dello scoccare della mezzanotte con ladi triathlon maschile, la quale farà da battistrada a tantissime discipline con protagonista l’Italia: quest’oggi l’accento è posto su nuoto, scherma, tiro a volo, mountain bike, taekwondo, judo, softball, tennis e canottaggio. Da segnalare, infine, il debutto dello skateboard all’interno delle discipline olimpiche. Di seguito tutti idi giornata. IL MEDAGLIERE ...

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - gilnar76 : TOKYO 2020 - FIORETTO MASCHILE. ARGENTO per Daniele Garozzo. Finale pessima la sua #Finoallafine #Forzajuve… - GRonchieri : Meravigliosi. -