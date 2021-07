Tokyo 2020, basket: super Doncic realizza 48 punti contro l’Argentina (Di lunedì 26 luglio 2021) Luka Doncic show nella prima giornata del girone C di basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo sloveno ha trascinato i suoi contro l’Argentina con una splendida doppia da ben 48 punti e 11 rimbalzi: una prestazione sontuosa che ha permesse alla Slovenia di battere 118-100 i sudamericani. Il classe ’99 si è distinto con un 12/15 da 2 punti (80%) e un 6/14 da 3 (43%). E in Giappone si sbilanciano con i paragoni, parlando già di nuovo Michael Jordan. basket A Tokyo 2020: RISULTATI E CLASSIFICHE CALENDARIO DI ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Lukashow nella prima giornata del girone C dialle Olimpiadi di. Lo sloveno ha trascinato i suoicon una splendida doppia da ben 48e 11 rimbalzi: una prestazione sontuosa che ha permesse alla Slovenia di battere 118-100 i sudamericani. Il classe ’99 si è distinto con un 12/15 da 2(80%) e un 6/14 da 3 (43%). E in Giappone si sbilanciano con i paragoni, parlando già di nuovo Michael Jordan.: RISULTATI E CLASSIFICHE CALENDARIO DI ...

