Tokyo 2020, Bacosi argento nel tiro a volo. Nuoto azzurro nella storia: argento nei 4×100 stile libero, bronzo per Martinenghi nei 100 rana (Di lunedì 26 luglio 2021) Terza giornata di gare a Tokyo 2020. L'Italia è sesta nel medagliere, grazie all'oro nel Taekwondo di Vito Dell'Aquila, all'argento nella sciabola di Luigi Samele e alle tre medaglie di bronzo conquistate nella seconda giornata di gare di ieri da Elisa Longo Borghini nel ciclismo su strada, dalla judoka Odette Giuffrida e da Mirko Zanni, vincitore del bronzo nel sollevamento pesi categoria -78kg. Ma il medagliere azzurro, quest'oggi, si è arricchito. Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo hanno vinto uno storico ...

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - granata948 : RT @granata948: Ci sono i Mennea, che si allenavano in modo massacrante 350 giorni l'anno, anche a Capodanno, dove poi, per festeggiare bev… - VelaVeneta : Tokyo 2020: Dopo quattro prove Silvia Zennaro è quarta -