Su Telegram si vendono finti green pass a partire da 100 euro l’uno

(Di lunedì 26 luglio 2021) Si definiscono “persone che non sono assolutamente d’accordo con gli atti incostituzionali che si stanno subendo” e per questo, o promettono di vendere,su, l’applicazione di messaggistica del russo Pavel Durov. Da alcuni giorni infatti, sono apparsi diversi canali con nomi simili a “qr covid” o “italia/pa carta verde covid”, dove gli amministratori sostengono di poter fornire le certificazioni a chiunque, entro 72 ore, a prezzi che variano dai 100 ai 300 ...

...o tampone Si definiscono "persone che non sono assolutamente d'accordo con gli atti incostituzionali che si stanno subendo" e per questo, o promettono di vendere, finti green pass su...... le possibilità sono due: "Può essere una truffa e basta, nel senso che si producono e si... arriva l'app per i controlli e le sanzioni: come funziona I creatori della chat, spiega ...Già da diversi infatti, su Telegram, ci sono dei gruppi che vendono green pass “veri e non fake”, come specificano nella descrizione, senza bisogno di vaccino e tampone, solo tessera sanitaria e carta ...Gli amministratori dei canali si chiamano “Gus Fring” e Veronica Tranelli e promettono di fornire green pass a chiunque entro 72 ore, senza necessità di vaccinazione o tampone ...