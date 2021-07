(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del suo piano d’azione diretto al raggiungimento della carbon neutrality entro il 2027,annuncia che il suo sito di, in Marocco, acquisterà la suaper il 50% daentro il 2022 rispetto all’1% nel 2020.è presente ada oltre 20 anni con unodi produzione back-end che impiega 2.800 dipendenti. Negli ultimi anni, il sito ha sviluppato diversi programmi per ridurre le emissioni indirette di gas serra (Scope 2) e aumentare l’impiego di ...

Advertising

DividendProfit : STMicroelectronics, lo stabilimento di Bouskoura userà il 50% di energia da fonti rinnovabili -

Ultime Notizie dalla rete : STMicroelectronics stabilimento

Borsa Italiana

è presente a Bouskoura da oltre 20 anni con unodi produzione back - end che impiega 2.800 dipendenti. Negli ultimi anni, il sito ha sviluppato diversi programmi per ...... loche l'Europa vuole per rispondere tecnologicamente a Cina e Stati Uniti verrebbe ...ci rompe le scatole perché l'aiuto di 3 - 400 milioni che noi daremmo aper ...(Teleborsa) – Nell’ambito del suo piano d’azione diretto al raggiungimento della carbon neutrality entro il 2027, STMicroelectronics annuncia che il suo sito di Bouskoura, in Marocco, ...La Commissione europea considera aiuto di stato i 3-400 milioni previsti dal governo italiano a Stm per realizzare l'insediamento a Catania ...