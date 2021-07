Speranza si dissocia da Travaglio | uscita su Draghi infelice

(Di lunedì 26 luglio 2021) "L'di Marcosul presidente del Consiglio Marioe non rappresenta certo il punto di vista di Articolo Uno che sostiene convintamente la sua azione di governo". Lo ...

Advertising

ascochita : RT @ConteZero76: Speranza si dissocia, anche a nome di Articolo1 da Travaglio. A difenderlo resta solo l'ultima giapponese, Chiara Geloni. - ergio78 : RT @ConteZero76: Speranza si dissocia, anche a nome di Articolo1 da Travaglio. A difenderlo resta solo l'ultima giapponese, Chiara Geloni. - 1511maxi : RT @ConteZero76: Speranza si dissocia, anche a nome di Articolo1 da Travaglio. A difenderlo resta solo l'ultima giapponese, Chiara Geloni. - eia58 : RT @ConteZero76: Speranza si dissocia, anche a nome di Articolo1 da Travaglio. A difenderlo resta solo l'ultima giapponese, Chiara Geloni. - GabrielePetrone : RT @ConteZero76: Speranza si dissocia, anche a nome di Articolo1 da Travaglio. A difenderlo resta solo l'ultima giapponese, Chiara Geloni. -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza dissocia

Tiscali.it

Lo afferma il ministro della Salute e leader di Articolo Uno, Roberto, intercettato dai giornalisti dalle parti della Camera dei Deputati, a proposito delle parole del direttore del Fatto ......dal loro primo leader spirituale. E se Matilda scrive che per quanto le riguarda 'la mia adesione al M5s finisce qui', c'è un'Irene a ribadire che senza Conte 'il Movimento non ha'. ...Tra gli organizzatori di piazza Castello Marco Liccione, già promotore della manifestazione contro il dpcm di ottobre ...Roma, 26 lug. (askanews) - 'L'uscita di Marco Travaglio sul presidente del Consiglio Mario Draghi è infelice e non rappresenta certo il punto ...