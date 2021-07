Scherma, Olimpiadi Tokyo: Daniele Garozzo vola in semifinale! Sconfitto Enzo Lefort (Di lunedì 26 luglio 2021) Daniele Garozzo conquista la semifinale di fioretto maschile alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro ha superato 15-10 il francese Enzo Lefort. E’ stato un assalto duro ed estremamente combattuto, tanto che il transalpino ha ricevuto ben tre cartellini rossi mentre il siciliano ha dovuto superare un crampo alla coscia sinistra. Avvio di assalto molto intenso e nervoso. Il primo a trovare un piccolo parziale è proprio Garozzo che poi subisce l’istantanea rimonta del transalpino (2-2). La sfida prosegue in maniera sempre più spettacolare con l’azzurro che incalza e si riporta ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)conquista la semifinale di fioretto maschile alledi. L’azzurro ha superato 15-10 il francese. E’ stato un assalto duro ed estremamente combattuto, tanto che il transalpino ha ricevuto ben tre cartellini rossi mentre il siciliano ha dovuto superare un crampo alla coscia sinistra. Avvio di assalto molto intenso e nervoso. Il primo a trovare un piccolo parziale è proprioche poi subisce l’istantanea rimonta del transalpino (2-2). La sfida prosegue in maniera sempre più spettacolare con l’azzurro che incalza e si riporta ...

