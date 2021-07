Rrahmani: “Napoli-Verona? Il calcio non ti permette di pensare al passato. Vogliamo vincere” (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAmir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai nostri microfoni di Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole: “Napoli-Verona? Il calcio è una professione che non ti permette di pensare al passato. Dobbiamo dimenticarci subito per poi pensare al futuro. Sono stati giorni difficilissimi per tutti, avevamo fatto un miracolo per andare in Champions. Nei primi mesi della stagione non abbiamo fatto benissimo, poi alla grande nella seconda metà di annata. Europa League? E’ un nostro obiettivo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAmir, difensore del, ha parlato ai nostri microfoni di Kiss Kiss. Di seguito le sue parole: “? Ilè una professione che non tidial. Dobbiamo dimenticarci subito per poial futuro. Sono stati giorni difficilissimi per tutti, avevamo fatto un miracolo per andare in Champions. Nei primi mesi della stagione non abbiamo fatto benissimo, poi alla grande nella seconda metà di annata. Europa League? E’ un nostro obiettivo ...

