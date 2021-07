Rosolino | la sua confessione commuove i fan | “Capita a tutti | è successo anche a me”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Massimilianoin questi ultimi giorni sta mostrando sui suoi profili social grande soddisfazione per la Nazionale di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tuttavia, tra i post pubblicati dall’ex nuotatore partenopeo, spicca unache ha intenerito i suoi tifosi. L’inviato de “L’Isola dei Famosi” ha infatti rilasciato una commovente dichiarazione in cui rivela cosa ha provato nella sua carriera e quanto sia stato difficile per lui diventare un grande campione di nuoto, senza ombra dubbio tra i migliori in Italia. Massimilianoin un post su Instagram si è aperto ai suoi fan, facendo intravedere l’uomo dietro la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rosolino sua

Altranotizia

...questa specialità olimpica avevamo trionfato solo nel 2004 con il bronzo di Massimiliano, ... Laopera, in linea con il tema della manifestazione, rappresenta un giovane ragazzo che viene ...Vasca trhilling per Federica Pellegrini che chiude quinta labatteria ed entra con il 15esimo ...la seconda medaglia della storia dopo il bronzo della 4x200 stile libero di Massimiliano, ...Massimiliano Rosolino entusiasta per Manuel Frigo: "Mi ha colpito" Sono giorni frenetici per tutti gli sportivi italiani e del mondo visto che sono in ...Il 31 agosto chiuderà il concorso “Cucina da chef con Siemens”, promosso dallo chef Andrea Berton e dal campione olimpico Massimiliano Rosolino ...