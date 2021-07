Rientro in classe, ecco il piano “Scuola Sicura” in Piemonte: vaccinazione e screening del personale scolastico. Test salivari e tamponi rapidi per gli studenti (Di lunedì 26 luglio 2021) In vista della riapertura delle scuole a settembre, la regione Piemonte vara la seconda edizione del piano "Scuola Sicura", illustrato, oggi, in un incontro alla presenza del generale Figliuolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 luglio 2021) In vista della riapertura delle scuole a settembre, la regionevara la seconda edizione del", illustrato, oggi, in un incontro alla presenza del generale Figliuolo. L'articolo .

Advertising

emmabonino : Oggi, in chiusura del 2° Congresso di @Piu_Europa ho annunciato il mio rientro. Sono molto contenta di riprendere l… - zazoomblog : Scuola Speranza sul rientro in classe in autunno: «Importante che siano vaccinati anche gli studenti» - #Scuola… - MilaSpicola : RT @PaoloBorg: Al rientro in classe servono tamponi a tappeto a tutti gli studenti dalla materna in su Speranza non l'hai fatto l'anno scor… - armidago68 : RT @PaoloBorg: Al rientro in classe servono tamponi a tappeto a tutti gli studenti dalla materna in su Speranza non l'hai fatto l'anno scor… - ve10ve : RT @Guido07261: @davidefaraone Oppure, siamo certi che i parlamentari che hanno fortemente voluto il “cambio di passo” col governo Draghi,… -