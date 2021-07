Pizza per l’Italia e Chernobyl per l’Ucraina: la gaffe della tv sudcoreana alle Olimpiadi di Tokyo (Di lunedì 26 luglio 2021) La Pizza per l’Italia, Dracula per la Romania, salmoni per la Norvegia e Chernobyl per l’Ucraina. Così l’emittente sudcoreana Mbc ha scelto di rappresentare alcuni paesi durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le immagini mandate in onda dalla major del Broadcasting in Asia sono state definite “offensive” e “ridicole“. Dopo le polemiche la tv della Sud Corea ha chiesto scusa per aver “utilizzato frasi e immagini non adeguate”. “Chiediamo scusa a questi paesi e ai nostri telespettatori”, è scritto nella nota dell’emittente. Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021) Laper, Dracula per la Romania, salmoni per la Norvegia eper. Così l’emittenteMbc ha scelto di rappresentare alcuni paesi durante la cerimonia di apertura delledi2020. Le immagini mandate in onda dalla major del Broadcasting in Asia sono state definite “offensive” e “ridicole“. Dopo le polemiche la tvSud Corea ha chiesto scusa per aver “utilizzato frasi e immagini non adeguate”. “Chiediamo scusa a questi paesi e ai nostri telespettatori”, è scritto nella nota dell’emittente.

