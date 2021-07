(Di lunedì 26 luglio 2021)ieri a, duedi hanno chiesto ai pazienti di rivolgersi ad altri nosocomi dopo che i loro pronto soccorso sono stati. Lo scrive la Bbc, aggiungendo che i pompieri hanno ricevuto 300 chiamate di case allagate in poche ore. Moltedella capitale britannica e stazioni dellasonoper gli allagamenti e le autorità invitano a limitare al massimo gli spostamenti. Le inondazioni hanno colpito glidi Whipps Cross e Newham nella parte est di. L'articolo ...

Advertising

RaiNews : Più di 72.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case dalle inondazioni causate dalle forti piogge nel… - LizNYC66 : RT @Adnkronos: Piogge torrenziali a #Londra, strade e metro chiuse: due ospedali inondati. - italiaserait : Piogge torrenziali a Londra, strade e metro chiuse: due ospedali inondati - Marialuisamean1 : RT @Adnkronos: Piogge torrenziali a #Londra, strade e metro chiuse: due ospedali inondati. - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Piogge torrenziali a Londra, strade e metro chiuse: due ospedali inondati -

Ultime Notizie dalla rete : Piogge torrenziali

Case, strade e stazioni della metropolitana sono state allagate ieri dalleche si sono abbattute sulla capitale e nel sud del Paese. I vigili del fuoco di Londra hanno risposto a ...Nei giorni scorsi,hanno colpito la città di Zhengzhou e la provincia dell'Henan in Cina, causando devastanti inondazioni. Prego per le vittime e le loro famiglie, ed esprimo la ...Piogge torrenziali ieri a Londra, due ospedali di hanno chiesto ai pazienti di rivolgersi ad altri nosocomi dopo che i loro pronto soccorso sono stati inondati. Lo scrive la Bbc, aggiungendo che i pom ...Appelli anche sui social, chiedendo alle persone di andare in altre strutture della città. La capitale e il Sud del Paese colpite da piogge torrenziali.