Pilato, lacrime di gioia per il bronzo di Martinenghi (Di lunedì 26 luglio 2021) Nella gara dei 100 metri rana maschili alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Nicolò Martinenghi ottiene il terzo posto, conquistando la medaglia di bronzo. In tribuna, Benedetta Pilato, ieri squalificata ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 26 luglio 2021) Nella gara dei 100 metri rana maschili alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Nicolòottiene il terzo posto, conquistando la medaglia di. In tribuna, Benedetta, ieri squalificata ...

giudith95 : Ultimo tweet per Benedetta Pilato, in lacrime, di fronte all'impresa storica di Nicolò Martinenghi... sono sicura c… - andoenpando : RT @Libero_official: Sono già finite le #Olimpiadi di #BenedettaPilato: quinta in batteria nei #100rana e squalificata. In lacrime: 'Ero st… - DiacFeliciani : RT @Libero_official: Sono già finite le #Olimpiadi di #BenedettaPilato: quinta in batteria nei #100rana e squalificata. In lacrime: 'Ero st… - ninda1952 : RT @RaiNews: La giovane atleta azzurra trattiene a stento le lacrime dopo la batteria dei 100 rana #Tokyo2020 #Pilato - TweetNotizie : Benedetta Pilato squalificata nei 100 rana. La 16enne azzurra in lacrime: «Gara orribile, ma cosa ho fatto?» -