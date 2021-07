(Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) –il Centro Studi Confindustria lo scenario che si va consolidando per l’Italia, è di undel Pilnel2021, meno nel terzo e nel quarto. A giugno si è irrobustita la risalita, grazie all’accelerazione delle vaccinazioni e a meno restrizioni. A luglio, però, l’aumento deiin varie parti d’Europa pone nuovidi raffreddamento dell’attività economica, specie nel turismo e in particolare da agosto, sia tramite il canale della fiducia che per eventuali nuove misure anti-Covid.I ...

Advertising

renatobrunetta : I dati del Centro Studi @Confindustria confermano il forte rimbalzo del Pil nel 2° trimestre. Colpisce il recupero… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pil, rimbalzo forte secondo trimestre ma rischi da contagi - - CorriereCitta : Pil, rimbalzo forte secondo trimestre ma rischi da contagi - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Secondo il Centro Studi Confindustria lo scenario che si va consolidando per l’Italia, è di un r… - DirettaSicilia : Pil, rimbalzo forte secondo trimestre ma rischi da contagi, -

Ultime Notizie dalla rete : Pil rimbalzo

Buone notizie da Confindustria sullo stato di salute dell'economia dell'Italia. Il secondo trimestre ha segnato un fortedel, con indicazioni positive in tutti i settori. La tendenza ha però subito un rallentamento a luglio in concomitanza con la diffusione della variante delta in Europa.Italia: ...... il Conference Board ha rialzato le previsioni sulal +2,5% nel 2° trimestre e al +6,6% nel ... Si concretizza in questi termini il "" dei fatturati delle imprese dopo due semestri ...ROMA (ITALPRESS) – Secondo il Centro Studi Confindustria lo scenario che si va consolidando per l’Italia, è di un rimbalzo del Pil forte ...Buone notizie per il PIL dell'Italia. La situazione sta migliorando in modo netto dopo il crollo del 2020. Attenzione ai rischi indotti dalla variante delta.