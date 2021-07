Olimpiadi Tokyo: altre due medaglie (oro e argento) dal nuoto per l’Italia (Di lunedì 26 luglio 2021) Il nuoto italiano ci regala due medaglie di grande prestigio con Nicolò Martineghi, bronzo nei 100 m rana, e la staffetta 4×100, composta da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, argento nei 4x100 s.l.. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilitaliano ci regala duedi grande prestigio con Nicolò Martineghi, bronzo nei 100 m rana, e la staffetta 4×100, composta da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo,nei 4x100 s.l.. L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Argento dalla staffetta 4x100 stile libero L'Italia è argento nella staffetta 4x100 stile libero alle Olimpiadi. Il quartetto azzurro (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo) ...l'argento olimpico conquistato a Tokyo. "...

Fioretto femminile, alle Olimpiadi di Tokyo nessuna medaglia. Pilato squalificata - - > Olimpiadi, delusione fioretto femminile: fuori dal podio. Dal 1992 sempre a medaglia. Volpi ... Con quello nuotato a Tokyo si è piazzata ventesima, con 16 posti utili per le semifinali. Come beffa ...

Tokyo 2020, altre due medaglie oggi per l'Italia - Tokyo 2020 Agenzia ANSA Tokyo 2020: Camila Giorgi vola agli ottavi Nel day 3 del torneo di tennis olimpico, nel singolare femminile Camila Giorgi, n.58 WTA, esordiente alle Olimpiadi, dopo il successo all’esordio contro la statunitense Jennifer Brady, n.15 del ...

Altri 16 positivi al covid Sedici nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati rilevati nell'ambito dei Giochi Olimpicidi Tokyo 2020, secondo quanto annunciato dagli organizzatori. Nel gruppo dei nuovi positivi, tutti non ...

