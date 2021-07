No green pass | Questura nega piazza Montecitorio | sit in si farà a piazza del Popolo

(Di lunedì 26 luglio 2021) Torna la protesta dei ‘no’. Ladi Roma hato, autorizzando il sit in invece adel. “In relazione alla manifestazione preavvisata per domani 27 luglio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in, dal rappresentante per il movimento Io Apro, per protestare contro il– si legge in una nota – ladi Roma, in accordo con la Prefettura che ...

Advertising

CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - marinellaartale : RT @byoblu: Un grido, scandito da decine di migliaia di italiani, “libertà, libertà!”. E poi ancora “No al green pass!”. Cittadini, lavorat… - MioTuo6 : RT @natalinogori51: TUTTI POSSONO ADERIRE ALL'IMPUGNAZIONE DEL PASSAPORTO SANITARIO: Abolizione del green pass, udienza al TAR Lazio, il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : green pass

Il Sole 24 ORE

Il punto sui vaccini dopo il boom di prenotazioni daobbligatorio, i nuovi parametri per la zona gialla e la proroga dello stato d'emergenza. SICILIA Sono 457 i nuovi contagi da ...Per Giorgia Meloni 'il dibattito sulè ideologico, per i bar e i ristoranti non serve'. Ma la leader di Fratelli d'Italia lo potrà esibire per andare al cinema, in palestra, a teatro o per andare a mangiare al chiuso dopo che ...(AGR) In relazione alla manifestazione preavvisata per domani 27 luglio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in piazza Montecitorio, dal rappresentante per il movimento “IO APRO”, per protestare contro i ...Il ministro della Salute propende per la "persuasione" perché è "l'unica strada", ma il Governo "valuterà i dati". Lo spettro è quello della Dad a settembre ...