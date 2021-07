Neymar e il Barcellona chiudono i contenziosi con un accordo (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Barcellona, tramite un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale ha anunciato di avere chiuso in via stragiudiziale e amichevole i vari casi di lavoro e contenzioso civile aperti con il giocatore brasiliano Neymar da Silva Santos Júnior. L’attaccante, attualmente in forza al Paris Saint Germain, ha giocato con i blaugrana, dalla stagione 2013-2014 fino L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) Il, tramite un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale ha anunciato di avere chiuso in via stragiudiziale e amichevole i vari casi di lavoro e contenzioso civile aperti con il giocatore brasilianoda Silva Santos Júnior. L’attaccante, attualmente in forza al Paris Saint Germain, ha giocato con i blaugrana, dalla stagione 2013-2014 fino L'articolo

