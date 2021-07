Municipio I | Alfonsi | in via Paolo Caselli iniziate demolizioni

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – Questa mattina squadre di operai dotate di mezzi pesanti, supportate dai tecnici delI e dagli agenti del Gruppo I della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno dato il via alle operazioni di demolizione di manufatti abusivi di grandi dimensioni nell’area di Via, a Testaccio. “Si tratta di capannoni industriali privi di autorizzazioni, con una superficie coperta di oltre 1500 metri quadrati e altezze interne variabili tra i 6 e i 9 metri, per i quali è stato possibile procedere in quanto si è concluso l’iter dei provvedimenti amministrativi di rimozione ed i ricorsi ai tribunali amministrativi sono stati tutti ...

Due ottimi presidenti di Municipio pronti a portare la loro esperienza in Assemblea Capitolina.

