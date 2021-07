MotoGP | Albesiano | Dovizioso has really helped Aprilia

(Di lunedì 26 luglio 2021) From the start of 2021,has grown a lot, the RS - GP almost always competitive in the hands of Aleix Espargaró. Romano, technical director for the Noale manufacturer, has talked to ...

Romano, technical director for the Noale manufacturer, has talked to website.com: ' The first half of the season has been very positive , the bike has immediately demonstrated ...Romano, direttore tecnico della Casa di Noale, ha dichiarato al sito ufficiale.com: 'La prima metà di stagione è stata molto positiva, la moto ha subito mostrato caratteristiche ...Il direttore tecnico di Aprilia Racing ha fatto un bilancio delle prime nove gare, raccontando poi anche l’esperienza con il forlivese ...Romano Albesiano soddisfatto della prima parte di stagione MotoGP. Aprilia punta al podio, Andrea Dovizioso utile alla causa. In futuro novità importanti.