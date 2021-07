Lotito pensa a un hotel della Lazio ad Auronzo (Di lunedì 26 luglio 2021) Non solo il nuovo Flaminio, i progetti infrastrutturali di Claudio Lotito riguardano la Lazio a tutto tondo. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste sta valutando la costruzione (o l’acquisizione) di un hotel della squadra ad Auronzo di Cadore (Belluno), da anni seconda casa del club per i ritiri estivi. L’idea coinvolgerebbe tutta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) Non solo il nuovo Flaminio, i progetti infrastrutturali di Claudioriguardano laa tutto tondo. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste sta valutando la costruzione (o l’acquisizione) di unsquadra addi Cadore (Belluno), da anni seconda casa del club per i ritiri estivi. L’idea coinvolgerebbe tutta L'articolo

Advertising

Indo39646107 : RT @CalcioFinanza: Lazio, Lotito vuole Auronzo come colonia permanente: ipotesi hotel biancoceleste nel comune veneto - CanzioDusi : RT @CalcioFinanza: Lazio, Lotito vuole Auronzo come colonia permanente: ipotesi hotel biancoceleste nel comune veneto - veneto_ : RT @CalcioFinanza: Lazio, Lotito vuole Auronzo come colonia permanente: ipotesi hotel biancoceleste nel comune veneto - sportli26181512 : #Governance #Notizie Lotito pensa a un hotel della Lazio ad Auronzo: Non solo il nuovo Flaminio, i progetti infrast… - CalcioFinanza : Lazio, Lotito vuole Auronzo come colonia permanente: ipotesi hotel biancoceleste nel comune veneto… -