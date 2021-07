LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: fuori Alessio, ora spera nel ripescaggio. Matea Jelic domina il proprio quarto (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.43 Matea Jelic chiude in bellezza il terzo set. La Croazia accede in semifinale vincendo 30-9 a sfida contro Milena Titonelli. 7.40 Matea Jelic chiude il secondo set con un margine importante. 20-9 il parziale per la croata che vede l’accesso in semifinale! 7.35 Allunga la Croazia. Jelic porta il risultato a 13-9. Difficoltà ora per il Brasile. 7.33 In azione ora il secondo quarto di finale al femminile tra la brasiliana Milena Titonelli e la croata Matea Jelic. Il Brasile ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.43chiude in bellezza il terzo set. La Croazia accede in semifinale vincendo 30-9 a sfida contro Milena Titonelli. 7.40chiude il secondo set con un margine importante. 20-9 il parziale per la croata che vede l’accesso in semifinale! 7.35 Allunga la Croazia.porta il risultato a 13-9. Difficoltà ora per il Brasile. 7.33 In azione ora il secondodi finale al femminile tra la brasiliana Milena Titonelli e la croata. Il Brasile ...

