Levante in concerto a Udine martedì 27 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Levante, cantautrice e scrittrice siciliana amatissima dal pubblico, considerata fra le poche artiste nel panorama italiano attuale in grado di tracciare la nuova strada del pop, sarà in concerto al Castello di Udine domani, martedì 27 luglio per l'unica tappa regionale del suo "Dall'alba al tramonto live". I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inseriti nel calendario di Udinestate, saranno ancora disponibili alla biglietteria del ...

