Laudisa: "Spalletti chiederà a Fabian di adattarsi e di rimanere a Napoli"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista, per parlare di Ronaldo, del Milan, di Demme e del Napoli. Queste le sue parole:

SU RONALDO
"C'è stata grande attenzione sulla scelta di Ronaldo ma lui già da 20 giorni aveva comunicato che si sarebbe presentato alla Continassa. Kessié ha fatto una promessa al Milan a vita, ora siamo curiosi di vedere cos'accadrà con il suo agente, se ..."

