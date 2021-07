"Il Superbonus per l'Italia sarà motore della ripresa" (Di lunedì 26 luglio 2021) "La proroga del 110%, grazie all'applicativo del decreto Semplificazioni, fa guardare al provvedimento positivamente" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 luglio 2021) "La proroga del 110%, grazie all'applicativo del decreto Semplificazioni, fa guardare al provvedimento positivamente"

Advertising

Mov5Stelle : Nel corso dell’esame del decreto Semplificazioni, il Movimento ha lottato per migliorare il testo ed è riuscito a v… - riccardo_fra : Siamo riusciti a inserire nel decreto #Semplificazioni un primo importante pacchetto di facilitazioni e sburocratiz… - forumJuventus : GdS: 'Juve, ecco la nuova offerta per Locatelli: Superbonus del 25% sulla rivendita. 5 mln di prestito, altri 20 en… - Qualenergiait : Sì al #Superbonus per gli #ascensori anche per chi ha meno di 65 anni - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Superbonus del 110 per cento, dodici mesi di interventi. Pronto il modulo unico per i lavori -