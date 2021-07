Hot Wheels Unleashed sfreccia a tutta velocità nel nuovo trailer (Di lunedì 26 luglio 2021) Gli sviluppatori italiani Milestone hanno presentato un nuovo trailer per il gioco di corse arcade Hot Wheels Unleashed. Il nuovo video mostra un po' delle auto che saranno disponibili all'interno del gioco, oltre ad alcuni spezzoni di tracciati e i rischi a cui andranno incontro i giocatori durante le frenetiche gare. Con Hot Wheels Unleashed, Milestone ha annunciato un altro gioco di corse su licenza. Il nuovo titolo ha lo scopo di dare ai giocatori l'opportunità di portare i loro percorsi da sogno nella vita virtuale. Ovviamente è incluso un editor di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 luglio 2021) Gli sviluppatori italiani Milestone hanno presentato unper il gioco di corse arcade Hot. Ilvideo mostra un po' delle auto che saranno disponibili all'interno del gioco, oltre ad alcuni spezzoni di tracciati e i rischi a cui andranno incontro i giocatori durante le frenetiche gare. Con Hot, Milestone ha annunciato un altro gioco di corse su licenza. Iltitolo ha lo scopo di dare ai giocatori l'opportunità di portare i loro percorsi da sogno nella vita virtuale. Ovviamente è incluso un editor di ...

Advertising

Eurogamer_it : Nuovo trailer per #HotWheelsUnleashed. - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Hot Wheels - Monster Trucks Pista 2 in 1 Discesa Estrema Playset con Due Veicoli e Acce… - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Hot Wheels-Playset Multi Loop Track Builder con 3 Metri di Pista per Creare Percorsi In… - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Hot Wheels Attacco al Cobra Playset per Stimolare Immaginazione e Creatività dei Bambin… - bennycamarodj : RT @ProximaRadio: La techno torna protagonista su ProXima: alle 22:00 c'è HOT WHEELS di @bennycamarodj Ascoltaci su ProXima canale 11D o tr… -