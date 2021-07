Green Pass in vendita a 100 euro su Telegram (Di lunedì 26 luglio 2021) Un vero e proprio mercato illegale di Green Pass sta crescendo sull’applicazione messaggistica istantanea Telegram, con tanto di listino prezzi. Negli ultimi giorni si può acquistare il “Green Pass Covid-19” al prezzo di 100 euro per la versione digitale e 120 per quella cartacea. Documenti originali e non falsi, assicurano. “Se non ti sei mai voluto sottoporre a tampone ed/o vaccino ma hai comunque necessità di accedere al GreenPass potrai rivolgerti a noi – scrivono nel gruppo “Green Pass Qr Code Covid”, che assicura di ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 26 luglio 2021) Un vero e proprio mercato illegale dista crescendo sull’applicazione messaggistica istantanea, con tanto di listino prezzi. Negli ultimi giorni si può acquistare il “Covid-19” al prezzo di 100per la versione digitale e 120 per quella cartacea. Documenti originali e non falsi, assicurano. “Se non ti sei mai voluto sottoporre a tampone ed/o vaccino ma hai comunque necessità di accedere alpotrai rivolgerti a noi – scrivono nel gruppo “Qr Code Covid”, che assicura di ...

Pregliasco gela Figliuolo: l'immunità di gregge? Non la raggiungeremo mai Troppa libertà. Il virologo Fabrizio Pregliasco si dice 'stupito e dispiaciuto' per le manifestazioni viste in tutta Italia - e che proseguiranno nei prossimi giorni - contro il green pass . La situazione dei contagi 'è in risalita e ci aspettiamo più casi' nel prossimo futuro. Il fatto è che 'la libertà che ci è stata data con la fine del lockdown facilita la diffusione del ...

Green pass, tutti gli ostacoli per la scadenza del 6 agosto La Repubblica Sergio Di Bella: «Non esistono alternative alla vaccinazione anti-Covid» BIELLA – A partire dal 6 agosto la “green pass” diventa realtà. Verrà richiesta per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportiv ...

Green pass: interrogazione Senato,punire aggressori cronista ROMA, 26 LUG - "Quindici tra senatrici e senatori chiedono al ministro dell'Interno Lamorgese d'intervenire affinché siano identificati e puniti gli aggressori del giornalista Saverio Tommasi che saba ...

