God of War diventa un enorme tatuaggio di un fan che sorprende anche il director Cory Barlog (Di lunedì 26 luglio 2021) I giocatori sono in trepidante attesa di vedere qualcosa del prossimo God of War Ragnarok ma, nel frattempo, qualcuno ha pensato di tatuarsi una vera e propria opera d'arte a tema God of War. Un fan dell'amata serie, noto su Reddit come Mitniftus, si è tatuato entrambe le gambe con un meraviglioso disegno che ha attirato anche l'attenzione del director Cory Barlog. Il fan ha spiegato che sono stati necessari circa due anni per completare il lavoro, a causa della complessità del disegno e dell'enorme dimensione.

