Esclusiva | Messias aspetta il Toro Ma il Monza è pronto a fare follie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Messias

alfredopedulla.com

...ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in...Juniore Simy sono pepite d'oro del Crotone. Meglio ancora: sono diventate pepite d'oro ...per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in...Il Torino continua ad insistere per Junior Messias. Come riportato da Tuttosport, i granata hanno alzato l'offerta ad 8 milioni di euro per portarlo in Piemonte, ma non sono disposti ad ...L'eventuale interesse per Candreva, non esclude alcun tentativo della Fiorentina per Junior Messias, che resta sempre un obiettivo della dirigenza viola, ma sul quale potrebbe tornare ...