Confessioni di un ex no vax pentito | ' Ho visto troppa gente morire di Covid'

(Di lunedì 26 luglio 2021) In Italia, dopo una propaganda no vax condotta a spada tratta dalla destra - da Salvini e Meloni - qualcuno è uscito allo scoperto dopo aver pagato gli errori di determinate scelte. 'Io e molti miei ...

Confessioni vax

'Io e molti miei colleghi eravamo no, perché in tanti pensavamo che questo vaccino fosse dannoso, sperimentale con effetti collaterali'. Con queste parole Paolo Viviano, operatore sanitario no ...Coro: No -! 2) In secondo luogo, mi insospettisce sempre un Coro che sbraita all'unisono. Preferisco altri tipi di Coro, oggi fuori moda, tipo questo ( https://www.youtube.com/watch?v=HI5Y9l2NHIo ...L'operatore sanitario, Paolo Viviano, racconta a "Morning News" perché ha cambiato idea e ha deciso di vaccinarsi ...