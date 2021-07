Ascolti TV | Domenica 25 luglio 2021 Rai1 si rianima con ‘la Nonna in Freezer’ 16% | Grand Hotel 10 1% Olimpiadi | l’Oro nel Judo Femminile al 23 7% 2 mln | in 2 | 6 mln 21 6% per l’Oro nel Sollevamento Pesi

Advertising

fabiofabbretti : RT @Mattiabuonocore: Ascolti medaglie Oro Italia: Sollevamento Pesi: 2.583.000 - 21.68% Judo femminile: 2.016.000 - 23.73% #Tokyo2020 ht… - Mattiabuonocore : Ascolti medaglie Oro Italia: Sollevamento Pesi: 2.583.000 - 21.68% Judo femminile: 2.016.000 - 23.73% #Tokyo2020 - Raiofficialnews : #AscoltiTv di domenica #25luglio ?? - tvblogit : Ascolti tv domenica 25 luglio 2021 - MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 25 luglio 2021: Rai1 si rialza con Metti la Nonna, Grand Hotel si difende, in ripresa le Oli… -

...un campione di sollevamento pesi hanno conquistato il podio per l'Italia nella giornata di... Ma ecco la classifica della prima serata generata dalle indicazioni dei meter sugli...tv di25 luglio 2021: nuova sfida tra Rai1 vs Canale 5. Metti la nonna in freezer su Rai 1 contro Grand Hotel - Intrighi e passioni su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa ...Carlo Conti, iniziate ieri le repliche di Affari Tuoi la domenica pomeriggio: ascolti superiori a quelli della fiction trasmessa domenica scorsa ...Ascolti tv 25 luglio, vince il film Metti la nonna in freezer, bene la giornata Tokyo 2020 Rai due: podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!