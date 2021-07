Argento Garozzo nel fioretto. Giornata storica per nuoto: due medaglie. Bacosi argento tiro a volo (Di lunedì 26 luglio 2021) A Tokyo Daniele Garozzo è argento nel fioretto individuale. Nel tiro a volo, Diana Bacosi ha vinto l'argento nella gara di skeet. in mattinata storico argento della 4x100 stile libero. La prima volta di sempre. Niccolò Martinenghi è bronzo nei 100 rana grazie a un gran finale. Leggi su rainews (Di lunedì 26 luglio 2021) A Tokyo Danielenelindividuale. Nel, Dianaha vinto l'nella gara di skeet. in mattinata storicodella 4x100 stile libero. La prima volta di sempre. Niccolò Martinenghi è bronzo nei 100 rana grazie a un gran finale.

ItaliaTeam_it : È ARGENTO PER DANI! ???? Un'altra medaglia da aggiungere alla sua infinita collezione, grande Daniele Garozzo!… - Coninews : STRAORDINARIO DANIIIIIIII! ?? Un altro podio a cinque cerchi per Daniele #Garozzo! A #Tokyo2020 il fiorettista sici… - Eurosport_IT : ARGENTO PER GAROZZO! ?? L'azzurro si arrende solo in finale contro Cheung Ka Long (15-11) ma porta a casa un'altra… - Vmvoony : L'argento è comunque un risultato pazzesco e Garozzo ce l'ha messa tutta, almeno un risultato nella scherma lo abbi… - ItaliaNotizie24 : Scherma, Daniele Garozzo argento nel fioretto -