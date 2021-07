Amici 20, Rosa Di Grazia a Ischia: con lei un ex tronista di Uomini e Donne (Di lunedì 26 luglio 2021) Nelle ultime ore alcuni movimenti social sospetti da parte della ballerina di Amici 20 Rosa Di Grazia hanno fatto sussultare gli amanti del gossip: l’ex concorrente del talent show condotto da Maria De Filippi, infatti, in questi giorni si è concessa una breve vacanza a Ischia a bordo di uno yatch, ma da quanto è emerso non era da sola. In compagnia della bella ballerina campana, c’era Alessandro Zarino, ex tronista ed ex tentatore di Temptation Island. Lei era finita al centro del gossip per via della sua relazione con il compagno di scuola Deddy, storia poi rapidamente naufragata una volta che il ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 luglio 2021) Nelle ultime ore alcuni movimenti social sospetti da parte della ballerina di20Dihanno fatto sussultare gli amanti del gossip: l’ex concorrente del talent show condotto da Maria De Filippi, infatti, in questi giorni si è concessa una breve vacanza aa bordo di uno yatch, ma da quanto è emerso non era da sola. In compagnia della bella ballerina campana, c’era Alessandro Zarino, exed ex tentatore di Temptation Island. Lei era finita al centro del gossip per via della sua relazione con il compagno di scuola Deddy, storia poi rapidamente naufragata una volta che il ...

Advertising

carlina23352720 : @Angela11215675 ma perché si deve ogni volta collegare Giulia a Sangio o viceversa? questa canzone l’ha ballata Ros… - IsaeChia : #Amici20, Rosa Di Grazia a Ischia: con lei un ex tronista di #UominieDonne - MoranteAnita : @martivalentinii Secondo me è lei perchè se si vede bene nel video di lady è vestita di rosa proprio come nel video… - GiuseppeporroIt : Amici 20, Rosa Di Grazia beccata in compagnia di un ex tronista di Uomini e Donne: cosa bolle in pentola? #amici20… - GossipItalia3 : Uomini e Donne: ex tronista a Ischia con Rosa di Amici #gossipitalianews -