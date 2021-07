Aka7even, arriva l’accusa che cambia tutto. Lui replica: “Mi spiace” (Di lunedì 26 luglio 2021) Aka7even dopo Amici di Maria De Filippi è stato accusato di aver fatto qualcosa di imperdonabile con i fan: la sua replica. Aka7even è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e successivamente ha trovato il successo grazie alla pubblicazione del singolo Loca, che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 luglio 2021)dopo Amici di Maria De Filippi è stato accusato di aver fatto qualcosa di imperdonabile con i fan: la suaè noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e successivamente ha trovato il successo grazie alla pubblicazione del singolo Loca, che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

seiiaggressive : questa parte arriva dritta al cuore #aka7even - chiiaramarzano : @nonsonogb @Aka7evenreal bellisimo arriva al cuore come sempre @Aka7evenreal #aka7even - martieaka : RT @martina_brk: qui c'è lui, la sua famiglia ovvero il suo porto sicuro e Max& John che hanno creduto in lui dal giorno 0 mette sempre se… - Roberto55979047 : RT @isoledipinte: il modo in cui lui è capace di spegnere tutti gli haters in un solo minuto. questa cazzimma ci piace luca! non farti mai… - akaxever : RT @martina_brk: qui c'è lui, la sua famiglia ovvero il suo porto sicuro e Max& John che hanno creduto in lui dal giorno 0 mette sempre se… -