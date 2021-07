A New York vaccini o tamponi per tutti i dipendenti comunali (Di lunedì 26 luglio 2021) La città di New York chiederà a tutti i lavoratori comunali di essere vaccinati contro il coronavirus entro la riapertura delle scuole a metà settembre o di affrontare test settimanali: il New York Times anticipa l’annuncio del sindaco Bill de Blasio. La settimana scorsa, De Blasio aveva annunciato un obbligo simile per gli operatori sanitari pubblici - parte di uno sforzo per accelerare le vaccinazioni mentre la città affronta una terza ondata di casi di corCovid-19onavirus con la diffusione della variante Delta. Il nuovo requisito si applicherebbe a circa 340.000 lavoratori della città, compresi insegnanti e agenti di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) La città di Newchiederà ai lavoratoridi essere vaccinati contro il coronavirus entro la riapertura delle scuole a metà settembre o di affrontare test settimanali: il NewTimes anticipa l’annuncio del sindaco Bill de Blasio. La settimana scorsa, De Blasio aveva annunciato un obbligo simile per gli operatori sanitari pubblici - parte di uno sforzo per accelerare le vaccinazioni mentre la città affronta una terza ondata di casi di corCovid-19onavirus con la diffusione della variante Delta. Il nuovo requisito si applicherebbe a circa 340.000 lavoratori della città, compresi insegnanti e agenti di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Indonesia, muoiono a causa del coronavirus oltre 100 bambini a settimana. Lo riporta il New York Times, sottolinean… - Agenzia_Ansa : Quattro nuove scoperte al Tempio R di Selinunte. A portare alla luce preziose testimonianze di vita dell'antica c… - Radio1Rai : A Roma presso la @Fao pre-vertice #Onu sulla sostenibilità dei sistemi alimentari. Presente Mario Draghi. A settemb… - G53325803 : 2021.06.20 La scioccante notizia di Miles Guo del 20 giugno 2021 a New York - Nicola_Firenze : A New York vaccini e tamponi per tutti i dipendenti comunali. #COVID19 #vacciniamoci -

Ultime Notizie dalla rete : New York √ In arrivo due album dal vivo dall'universo Steely Dan Mentre "The Nightfly Live" di Donald Fagen viene eseguito interamente dal vivo dalla Steely Dan Band sempre nel 2019 con brani scelti dai concerti al Beacon Theatre di New York City e all'Orpheum ...

Usa, aumentano i casi di variante Delta. Restano restrizioni per i viaggi I l sindaco di New York de Blasio Per rallentare la corsa del virus e spingere le vaccinazioni il sindaco di New York Bill de Blasio annuncia l'obbligo del vaccino per tutti i lavoratori pubblici ...

New York, verso vaccino obbligatorio per dipendenti pubblici: a breve l'annuncio del sindaco de Blasio ilmessaggero.it David Bowie, venduto il suo appartamento di New York. Foto. A New York, in Lafayette Street, è stata venduta la casa che è appartenuta per poco meno di venti anni a David Bowie e alla moglie, la modella somala Iman. Quella è la casa dov ...

Ritratti inediti di David Bowie di Masayoshi Sukita In contemporanea con la nuova monografia è stata aperta una nuova mostra di Masayoshi Sukita con esposizione delle foto d David Bowie ...

Mentre "The Nightfly Live" di Donald Fagen viene eseguito interamente dal vivo dalla Steely Dan Band sempre nel 2019 con brani scelti dai concerti al Beacon Theatre diCity e all'Orpheum ...I l sindaco dide Blasio Per rallentare la corsa del virus e spingere le vaccinazioni il sindaco diBill de Blasio annuncia l'obbligo del vaccino per tutti i lavoratori pubblici ...A New York, in Lafayette Street, è stata venduta la casa che è appartenuta per poco meno di venti anni a David Bowie e alla moglie, la modella somala Iman. Quella è la casa dov ...In contemporanea con la nuova monografia è stata aperta una nuova mostra di Masayoshi Sukita con esposizione delle foto d David Bowie ...