Uomo tenta di uccidere moglie davanti a figlia e si uccide (Di domenica 25 luglio 2021) Uomo tenta di uccidere la moglie con delle forbici davanti alla figlia di 6 anni, poi si suicida Uomo tenta di uccidere la moglie davanti alla figlia di appena 6 anni. L’Uomo residente a Taranto ha aspettato che le due si addormentassero e ha poi impugnato delle forbici per colpire la compagna in più punti. Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021)dilacon delle forbicialladi 6 anni, poi si suicidadilaalladi appena 6 anni. L’residente a Taranto ha aspettato che le due si addormentassero e ha poi impugnato delle forbici per colpire la compagna in più punti.

