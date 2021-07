Tunisia | presidente Saied sospende parlamento e licenzia premier

(Di domenica 25 luglio 2021)nel caos. Dopo una giornata di scontri, proteste e manifestazioni in varie città, ilKaisha annunciato la sospensione dele le dimissioni del primo ministro Hicham Mechici. Le decisioni arrivano al termine di una giornata di manifestazioni contro l’esecutivo di Mechici e contro ilpresieduto da Rached Ghannouchi, leader del partito Ennahdha. Nella capitale Tunisi, centinaia di persone si sono radunate vicino al sede delnel distretto di Bardo, scandendo slogan di critica al governo e manifestando insoddisfazione per la situazione ...

Advertising

repubblica : ?? Proteste in Tunisia, il presidente impone le dimissioni del premier e blocca l'attivita' del Parlamento - SkyTG24 : Proteste in Tunisia, il presidente Saied licenzia il premier e sospende il Parlamento - LaStampa : Tunisia, il presidente Saied licenzia il premier e congela le attività del Parlamento - MauroDelCorno : RT @agambella: ++ #Tunisia Il Presidente tunisino ha revocato l'incarico al primo ministro ed ha sospeso il parlamento ++ - AngelaCavelli : RT @LaStampa: Tunisia, il presidente Saied licenzia il premier e congela le attività del Parlamento -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia presidente

Ildella Camera Rached Ghannouchi ha accusato ildi 'colpo di stato contro la Costituzione'A seguito dell'annuncio della gente si è riversata per le strade con scene di giubilo, fuochi d'artificio, colpi di clacson nelle principali vie della capitale.Tunisi, 25 lug. Tunisia nel caos. Dopo una giornata di scontri, proteste e manifestazioni in varie città, il presidente Kais Saied ha annunciato la sospensione ...Tunisi, 25 luglio 2021 - Il presidente tunisino Kais Saïed, al termine di una riunione d'urgenza con i vertici della sicurezza e delle forze armate, ha annunciato in un video di aver congelato i lavor ...