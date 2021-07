Tragedia a Panarea, muore sub di 16 anni (Di domenica 25 luglio 2021) MESSINA (ITALPRESS) – Probabilmente un improvviso malore la causa del decesso di un giovane sub di 16 anni morto questo pomeriggio dopo essersi tuffato in mare nello specchio d’acqua non distante da Dattilo, isolotto al largo di Panarea, nelle isole Eolie. La famiglia, molto conosciuta perché ha una villa sull’isola, è originaria di Milano anche il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 25 luglio 2021) MESSINA (ITALPRESS) – Probabilmente un improvviso malore la causa del decesso di un giovane sub di 16morto questo pomeriggio dopo essersi tuffato in mare nello specchio d’acqua non distante da Dattilo, isolotto al largo di, nelle isole Eolie. La famiglia, molto conosciuta perché ha una villa sull’isola, è originaria di Milano anche il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

ilmattinodisici : #NewsSicilia #noindex Tragedia a Panarea, muore sub di 16 anni - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Tragedia a Panarea, muore sub di 16 anni - - Italpress : Tragedia a Panarea, muore sub di 16 anni - repubblica : Si tuffa dalla barca e annega, aveva 15 anni: tragedia al largo di Panarea - MasterblogBo : MESSINA (ITALPRESS) – Probabilmente un improvviso malore la causa del decesso di un giovane sub di 16 anni morto qu… -