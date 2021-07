Traffico Roma del 25-07-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazione pocoin questo inizio mattinata sulle Grande Raccordo Anulare sulle principali strade della capitale agli autotrasportatori ricordiamo il consueto divieto di transito domenicale per tutti i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane dalle 7 alle 22 visto per il 6 agosto il termine dei lavori su via della Pineta Sacchetti per la realizzazione di una nuova pista ciclabile fino alla termine delle cantiere prudenza per i possibili disagi tra via Emma perodi e via San Cleto papà proseguono invece fino alla fine di questo mese gli interventi di manutenzione su ...