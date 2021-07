Tonfo della Salernitana in amichevole, sconfitta contro il Gubbio a Cascia (Di domenica 25 luglio 2021) Brutto Tonfo per la Salernitana in amichevole contro una squadra di Serie C. La neopromossa campana a Cascia deve fare i conti con una sconfitta per 0-1 contro il Gubbio, che gioca una buona partita e non demerita affatto. La squadra di Castori non è sembrata in palla fin dalle battute iniziali, poi a metà primo tempo il gol di Arena ha messo a nudo la ancor poca preparazione fisica dei giocatori, che dovranno dunque lavorare sodo in questo mese per ritrovare gli automatismi e non farsi trovare impreparati in vista dell’inizio del nuovo campionato. Per i ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Bruttoper lainuna squadra di Serie C. La neopromossa campana adeve fare i conti con unaper 0-1il, che gioca una buona partita e non demerita affatto. La squadra di Castori non è sembrata in palla fin dalle battute iniziali, poi a metà primo tempo il gol di Arena ha messo a nudo la ancor poca preparazione fisica dei giocatori, che dovranno dunque lavorare sodo in questo mese per ritrovare gli automatismi e non farsi trovare impreparati in vista dell’inizio del nuovo campionato. Per i ...

