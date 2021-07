Tokyo 2020, sollevamento pesi: splendido bronzo di Mirko Zanni nei -67 kg, oro e record olimpico per Chen (Di domenica 25 luglio 2021) Mirko Zanni conquista una splendida medaglia di bronzo nel sollevamento pesi -67 kg ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, arrivando alle spalle del cinese Lijun Chen, autore anche del record olimpico, e del colombiano Luis Javier Mosquera Lozano Tokyo 2020: IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 25 LUGLIO RIVIVI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE I RISULTATI GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA DOMENICA 25 LUGLIO Il colombiano Luis Javier Mosquera Lozano chiude al primo posto la prova dello snatch grazie ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021)conquista una splendida medaglia dinel-67 kg ai Giochi Olimpici di, arrivando alle spalle del cinese Lijun, autore anche del, e del colombiano Luis Javier Mosquera Lozano: IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 25 LUGLIO RIVIVI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE I RISULTATI GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA DOMENICA 25 LUGLIO Il colombiano Luis Javier Mosquera Lozano chiude al primo posto la prova dello snatch grazie ...

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - sportface2016 : #Tokyo2020, sollevamento pesi: splendido bronzo di Mirko #Zanni nei -67 kg, oro e record olimpico per #Chen - fisco24_info : Tokyo 2020, per l'ottava volta ai Giochi: l'omaggio alla ginnasta Chusovitina: Gare sospese al centro di Ariake per… -