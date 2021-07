**Scuola: Speranza, tutto il personale deve vaccinarsi** (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Perr il ritorno nelle aule a settembre "il vaccino resta un'arma fondamentale, nessuna opzione può essere esclusa ma sono tutte in campo perché la scuola è decisiva, e lo è per il governo". Così il ministro della Salure Roberto Speranza, alla festa di Articolo 1 a Bologna. "Da parte dei ragazzi c'è una straordinaria partecipazione" alla campagna vaccinale, rimarca Speranza, "e questa è un'arma straordinaria per difendere le scuole. E' chiaro che devono vaccinarsi tutti coloro che lavorano nelle scuole". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Perr il ritorno nelle aule a settembre "il vaccino resta un'arma fondamentale, nessuna opzione può essere esclusa ma sono tutte in campo perché la scuola è decisiva, e lo è per il governo". Così il ministro della Salure Roberto, alla festa di Articolo 1 a Bologna. "Da parte dei ragazzi c'è una straordinaria partecipazione" alla campagna vaccinale, rimarca, "e questa è un'arma straordinaria per difendere le scuole. E' chiaro che devono vaccinarsi tutti coloro che lavorano nelle scuole".

