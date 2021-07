Paura a Porta Furba: “Aiuto, mio figlio mi sta puntando contro una pistola” (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, minaccia la madre con una pistola, giovane finisce in manette. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni Roma Cinecittà e Roma Centocelle, ad arrestare un ragazzo romano di 26 anni con le accuse di detenzione abusiva di armi, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, maltrattamenti in famiglia e ricettazione. È successo nella zona di Porta Furba. Estrae la pistola durante la lite Il giovane, nel corso di una lite scoppiata in casa, ha estratto una pistola con cui ha minacciato la madre che, impaurita, ha immediatamente contattato il “112”. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, minaccia la madre con una, giovane finisce in manette. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni Roma Cinecittà e Roma Centocelle, ad arrestare un ragazzo romano di 26 anni con le accuse di detenzione abusiva di armi, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, maltrattamenti in famiglia e ricettazione. È successo nella zona di. Estrae ladurante la lite Il giovane, nel corso di una lite scoppiata in casa, ha estratto unacon cui ha minacciato la madre che, impaurita, ha immediatamente contattato il “112”. ...

