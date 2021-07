Paolo Bonolis: malore per il conduttore (Di domenica 25 luglio 2021) Un malore improvviso e poi la corsa in ospedale. Paura e preoccupazione per il conduttore romano hanno accompagnato il pubblico e la famiglia di Paolo Bonolis che, per fortuna, oggi sta bene. Ma cosa era successo 7 anni fa, quando l’uomo aveva fatto preoccupare tutti? Oggi Paolo Bonolis è alla guida di numerosi programmi di successo e, oltre allo storico “Ciao Darwin”, quello più famoso è “Avanti un altro” Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 luglio 2021) Unimprovviso e poi la corsa in ospedale. Paura e preoccupazione per ilromano hanno accompagnato il pubblico e la famiglia diche, per fortuna, oggi sta bene. Ma cosa era successo 7 anni fa, quando l’uomo aveva fatto preoccupare tutti? Oggiè alla guida di numerosi programmi di successo e, oltre allo storico “Ciao Darwin”, quello più famoso è “Avanti un altro” Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

mpu78 : @Letenebredinot1 @ZombieBuster5 @AlexGiudetti Fanno di peggio ahinoi... Se cerchi l'immagine ritrovi questo articol… - babetta123 : Paolo Bonolis ricoverato all'ospedale di Orbetello per un malore . . . Ph istagram - IlBorgo25393 : @Cielo_Gore Paolo Bonolis - TrumpyWalter : RT @Letenebredinot1: Siete sicuri che la foto che circolava ieri di Bonolis fosse del film del 2014? Qui c' è un art. recente. @AlexGiudett… - Letenebredinot1 : Siete sicuri che la foto che circolava ieri di Bonolis fosse del film del 2014? Qui c' è un art. recente.… -