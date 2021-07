“Mio padre se n’è andato in 46 giorni e io ho fatto di tutto perché fosse in modo dignitoso Ora da avvocata raccolgo le firme per il referendum sull’eutanasia”

(Di domenica 25 luglio 2021) “Miose n’ènel giro di 46. Avevo vent’anni, lui sessantuno. Era un uomo grande e buono, un papà con la pancia, dagli abbracci grossi e pieni. Musicista, libero professionista e insegnante. Quando mi hanno detto che non c’era più nulla da fare, hodiil passaggioquanto più indolore epossibile”.la malattia “rapida e impietosa lo aveva già trasfigurato, rendendolo piccolo come un ragazzino”. Lui, che gli studenti paragonavano sempre a Bud Spencer. Paola Stringa, cresciuta nella ...

CardRavasi : In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli (Gv 15,8) - chetempochefa : “Mio padre è morto con dignità, perché è anche vissuto con dignità. Dico sempre alle mie figlie che non bisogna mai… - CardRavasi : Tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: 'Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque fa la volontà de… - ckck102016 : @sruotolo1 Sempre, sarebbe stato anche il compleanno di mio padre, che sarebbe stato sicuramente d'accordo?? - 0v3rAg4in : Porca puttana se mio padre ciocca anche stamattina è la volta buona che io parto di brutto -

Ultime Notizie dalla rete : Mio padre

BuongiornoAlghero.it

...fine reputavo i Mancuso una famiglia che a me aveva fatto del male ( gli avevano ucciso il, ... Quindi ho detto, arrivati a questo punto, io ho un figlio, guardofiglio '. Non era però solo ...L'artista si è poi soffermato sull'amore che ha legato i suoi genitori confessando: 'l'amore tra loro due è stato fantastico ma l'esplosione è stata la fine disu questa terra, ho visto l'...E’ il nuovo capo distaccamento ed è entrato nel corpo col concorso del ’90. "Sono nato in caserma. E’ sempre stato il mio sogno" ...Iolanda e Carmelo sono stati i genitori di Al Bano Carrisi, il cantante di Cellino San Marco che rivela: "l’amore tra loro due è stato fantastico" ...