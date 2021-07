Madalina Ghenea | «La bellezza non è fatta di filtri ma di luce interiore»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 25 luglio 2021) Madalina Ghenea è una bellezza naturale eppure dirompente, con un sorriso che ti conquista e gli occhi profondi pieni di vita. L’attrice, che recentemente ha sorpreso tutti con una foto che la ritrae insieme ad Al Pacino dal set dell’atteso House of Gucci di Ridley Scott, in cui si vocifera che interpreterà Sophia Loren, è stata fra i protagonisti di una delle prime serate del BCT il Festival di Benevento dedicato al cinema e la televisione (21/28 giugno), dove ha ricevuto il Premio Eccellenza Carriera Artistica. Produttrice, showgirl, attrice, mamma, Madalina sembra non volersi fermare qui, e già a partire da questa estate ricca di Festival e provini, ha intenzione di iniziare nuovi progetti. L’abbiamo incontrata e le abbiamo chiesto di parlarci di bellezza, di cura della pelle e del suo must have da tenere sempre con se in borsa.