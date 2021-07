Inter Nandez, programmato nuovo incontro col Cagliari: Inzaghi ha fretta (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno fissato un nuovo incontro col Cagliari per Nandez. Inzaghi ha fretta Simone Inzaghi vuole abbracciare l’esterno destro senza dover aspettare gli ultimi giorni di agosto. Anzi, al contrario, la richiesta fatta alla società è chiara: arruolare il dopo-Hakimi già a inizio mese, per poter inserirlo al meglio in vista dell’esordio stagionale fissato per il 21 agosto. Nahitan Nandez resta il prescelto della casa per ragioni tecniche (la capacità di stare sia a destra che in mezzo con uguale disinvoltura), ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato: i nerazzurri hanno fissato uncolperhaSimonevuole abbracciare l’esterno destro senza dover aspettare gli ultimi giorni di agosto. Anzi, al contrario, la richiesta fatta alla società è chiara: arruolare il dopo-Hakimi già a inizio mese, per poter inserirlo al meglio in vista dell’esordio stagionale fissato per il 21 agosto. Nahitanresta il prescelto della casa per ragioni tecniche (la capacità di stare sia a destra che in mezzo con uguale disinvoltura), ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, manca l'accordo con il #Cagliari per #Nandez - AlfredoPedulla : #Nandez ha detto no alla #Premier che lo ha cercato fino a sabato. Vuole l’#Inter, ha accettato base fissa e bonus.… - AlfredoPedulla : #Nandez ha già un’intesa di massima con l’#Inter: ora serve il resto, con calma e trovando gli incastri giusti. Dor… - Nerazzurrisiamo : Inzaghi vuole Nandez . . . #Nandez #Inter #Calciomercato #nerazzurrisiamonoi - fcin1908it : L’Inter accelera per Nandez. “Dal Cagliari ok importante: previsto nuovo incontro” -