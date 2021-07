Il gip di Pavia conferma i domiciliari per Adriatici nell' omicidio di Voghera

(Di domenica 25 luglio 2021) Il politico accusato di eccesso colposo di legittima difesa e ritenuto pericoloso, è stato trasferito per precauzione in un località segreta per timori sulla sua ...

La Provincia Pavese

Il politico accusato di eccesso colposo di legittima difesa e ritenuto pericoloso, è stato trasferito per precauzione in un località segreta per timori sulla sua ...commenta Ildiha convalidato l'arresto di Massimo Adriatici, confermando i domiciliari. L'assessore leghista alla Sicurezza di Voghera è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l'uccisione ...Per sua stessa ammissione, al momento di sparare e uccidere Youns El Bossettiaou Massimo Adriatici era «lucido e consapevole delle proprie azioni», scrive il Gip del tribunale di Pavia nell’ordinanza ...Da ex poliziotto, rispettabile avvocato e assessore alla Sicurezza, a indagato ‘pericoloso’ da tenere agli arresti domiciliari. Ma in un luogo segreto, per motivi di sua sicurezza. Ieri il Gip di Pavi ...