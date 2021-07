“I suoi programmi sono noiosi”, la rivelazione di un’ex concorrente di Amici (Di domenica 25 luglio 2021) Cassandra De Rosa, ex concorrente di Amici, rivela cosa pensa realmente dei programmi di Barbara D’Urso. Scopriamo insieme cosa ha detto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cassandra De Rosa (@cassandraderosa) Ha partecipato al talent show di Maria De Filippi, Cassandra De Rosa ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero Tv, dove ha parlato molto anche dei programmi che più preferisce. L’ex concorrente di Amici è entrata a far parte della scuola più famosa di Italia tra il 2007/2008. Dopo essere riuscita ... Leggi su formatonews (Di domenica 25 luglio 2021) Cassandra De Rosa, exdi, rivela cosa pensa realmente deidi Barbara D’Urso. Scopriamo insieme cosa ha detto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cassandra De Rosa (@cassandraderosa) Ha partecipato al talent show di Maria De Filippi, Cassandra De Rosa ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero Tv, dove ha parlato molto anche deiche più preferisce. L’exdiè entrata a far parte della scuola più famosa di Italia tra il 2007/2008. Dopo essere riuscita ...

Advertising

SaCe86 : Maria De Filippi in imbarazzo per alcuni protagonisti dei suoi programmi - IsaeChia : #MariaDeFilippi svela di aver provato imbarazzo per alcuni protagonisti dei suoi programmi - Irena67516527 : @MarcoReNer_azz La Rai ,invece di far vedere e incentivare gli sport minori su tutti i suoi programmi,lo fa pure ma… - Freddyascott : @despecialuan Sono la linfa vitale per questa societa’ e per far forza ai suoi programmi mediocri. - annaros70527446 : @QuiMediaset_it ho letto che torna la d'urso, basta con presunte star che si operano in diretta e un gossip da ro… -