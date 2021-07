I libici scelgono Roma per dirimere il nodo elezioni (Di domenica 25 luglio 2021) Come annunciato dall’inviato speciale delle Nazioni Unite, Jan Kubiš, stanno iniziando le riunioni onusiane ospitate a Roma per dirimere il nodo elettorale in Libia: una passaggio centrale per sostenere il processo di stabilizzazione che si è innescato dal cessate il fuoco dell’ultimo conflitto. Il meeting riunisce un comitato creato da Agila Saleh, il presidente della House of Representatives (il parlamento libico eletto nel 2014 e noto con l’acronimo inglese HoR), con lo scopo di redigere la legge elettorale con cui i libici andranno alle urne. Il summit è parte degli sforzi che sta dirigendo l’Onu per far sì che si ... Leggi su formiche (Di domenica 25 luglio 2021) Come annunciato dall’inviato speciale delle Nazioni Unite, Jan Kubiš, stanno iniziando le riunioni onusiane ospitate aperilelettorale in Libia: una passaggio centrale per sostenere il processo di stabilizzazione che si è innescato dal cessate il fuoco dell’ultimo conflitto. Il meeting riunisce un comitato creato da Agila Saleh, il presidente della House of Representatives (il parlamento libico eletto nel 2014 e noto con l’acronimo inglese HoR), con lo scopo di redigere la legge elettorale con cui iandranno alle urne. Il summit è parte degli sforzi che sta dirigendo l’Onu per far sì che si ...

